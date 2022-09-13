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Шафиев: Единственное решение для деэскалации - взаимное признание территориальной целостности

Шафиев: Единственное решение для деэскалации - взаимное признание территориальной целостности Одной из главных причин сегодняшних столкновений между Арменией и Азербайджаном является не только отсутствие мирного договора, но и какого-либо значимого прогресса в делимитации и налаживании транспортных связей
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 10:48
Шафиев: Единственное решение для деэскалации - взаимное признание территориальной целостности

Одной из главных причин сегодняшних боестолкновений между Арменией и Азербайджаном является не только отсутствие мирного договора, но и какого-либо значимого прогресса в делимитации границы и налаживании транспортных связей.

Как передает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал на странице в Twitter.

"Еще одним серьезным препятствием на пути к миру является присутствие незаконных армянских сил на территории Азербайджана. Это должно было быть решено давным-давно, но, как это было до войны 2020 года и после войны, почти каждый вопрос затягивался Арменией. Единственным решением является взаимное признание территориальной целостности", - сказал Шафиев.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Only solution to tensions is mutual recognition of territorial integrity with other relevant terms 
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Gərginliyin aradan qaldırılmasının yeganə yolu Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasıdır"

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