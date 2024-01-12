Фарид Шафиев: Достижение прочного мира с Арменией является сложной задачей

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал сложным процессом достижение прочного соглашения с Арменией.

Достижение прочного мирного соглашения с Арменией представляется весьма сложной задачей. Сегодня ситуация выглядит уже не столь оптимистично, как это было в декабре.

Об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал в беседе с корреспондентом Report.

"В декабре у нас были в какой-то степени достаточно оптимистичные прогнозы. Сегодня имеются ряд серьезных вопросов, решение которых представляется довольно сложным. Это делимитация границ, транспортные маршруты, Зангезурский коридор. В частности, на повестке дня стоит вопрос анклавов. Но если честно, я не вижу, что решение будет найдено в ближайшее время”, - сказал он, добавив, что вопрос анклавов должен решаться в рамках делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Шафиев в качестве причины своего столь пессимистичного подхода указал на отсутствие у руководства Армении "традиции" ведения переговоров. Свое мнение он обосновал анализом событий последних лет.

"На протяжении трех лет никаких подвижек по Зангезурскому коридору, по которому Армения взяла на себя обязательства в 2020 году, не было. Поэтому мы создаем альтернативный путь через Иран. И на фоне этого армянская сторона вдруг активно заявила о свое готовности, а премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проекте "перекресток мира", сказал Ф. Шафиев, добавив, что Азербайджан эти условия не устраивают.

По его мнению "перекресток мира" не что иное, как пиар-акция.

Подытожив все это, глава ЦАМО сказал, что хотя в декабре и появились большие надежды на скорый мир, особенно в свете договоренности об обмене военнослужащими и решения по СОР29, последние события показывают, что достижение скорого всеобъемлющего мира с Арменией - весьма сложная задача.