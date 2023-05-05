Фарид Шафиев: Благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан - лидер в регионе Южного Кавказа

Благодаря вкладу общенационального лидера Гейдара Алиева в экономическое развитие страны Азербайджан на данный момент является лидером в регионе Южного Кавказа.

Благодаря вкладу общенационального лидера Гейдара Алиева в экономическое развитие страны Азербайджан на данный момент является лидером в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом сказал руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

По его словам, одной из целей данной конференции является просвещение молодого поколения о наследии Гейдара Алиева.

"Прошло 20 лет со времени президентства Гейдара Алиева. Обычно для историков это недостаточный временной промежуток, чтобы давать оценки. Однако за 20 лет в Азербайджане произошел такой значительный прогресс, что сегодня мы живем в совершенно другой стране",- сказал он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что когда к власти в Азербайджане пришел Гейдар Алиев, он смог найти решение всех проблем периода 90-х годов. В то время Азербайджан столкнулся с экономическим спадом, угрозой гражданской войной, социальными проблемы.

"Чтобы вывести страну из экономического кризиса, Г.Алиев, благодаря своей дальновидной политике, начал сотрудничать с международными организациями. Также была заложена основа энергетической стратегии страны", - добавил он.