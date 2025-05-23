Фарид Шафиев: Баку становится политическим и научным центром в борьбе с исламофобией

12:21

В этом году увеличится число участников конференции по исламофобии в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции в преддверии конференции "Исламофобия: Разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

Он отметил, что Баку становится политическим и научным центром в борьбе с исламофобией.

"В 2022 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против исламофобии, и с 2023 года мы проводим конференцию, посвященную этому вопросу. В ближайшее время также будет создан сайт, посвященный этой теме", - подчеркнул Шафиев.