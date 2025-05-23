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Фарид Шафиев: Баку становится политическим и научным центром в борьбе с исламофобией

Фарид Шафиев: Баку становится политическим и научным центром в борьбе с исламофобией 12:21
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 12:40
Фарид Шафиев: Баку становится политическим и научным центром в борьбе с исламофобией

В этом году увеличится число участников конференции по исламофобии в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции в преддверии конференции "Исламофобия: Разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

Он отметил, что Баку становится политическим и научным центром в борьбе с исламофобией.

"В 2022 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против исламофобии, и с 2023 года мы проводим конференцию, посвященную этому вопросу. В ближайшее время также будет создан сайт, посвященный этой теме", - подчеркнул Шафиев.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Baku becomes political, scientific hub in fight against Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Bakı islamofobiya ilə mübarizədə siyasi və elmi mərkəzə çevrilir

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