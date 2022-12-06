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Фарид Шафиев: Азербайджан вступил на новый этап развития

Фарид Шафиев: Азербайджан вступил на новый этап развития Азербайджан вступил на новый этап развития.
Внешняя политика
6 декабря 2022 г. 11:01
Фарид Шафиев: Азербайджан вступил на новый этап развития

Азербайджан вступил на новый этап развития.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал на тренинге под названием "Повестка внешней политики Азербайджана", организованном совместно с Агентством развития медиа (MEDİA).

Он отметил, что Азербайджан вступил на новый этап: "Это связано не только с постконфликтным периодом, но и новыми глобальными вызовами".

Он также отметил, что Армения некогда свысока смотрела на Азербайджан: "Сейчас они понимают свою ошибку. Внутри Армении происходят определенные процессы. Мы должны учитывать это и предотвратить рост существующего потенциала противоположной стороны".

Руководитель центра отметил, что российско-украинская война также оказывает свое влияние на перечень моментов. Он также коснулся ирано-азербайджанских отношений.

"Отношения Ирана и Запада, ситуация внутри Ирана, переговоры в связи с ядерным оружием и ситуация после пандемии создают основу для новых вызовов. Одним из основных вопросов также являются азербайджано-армянские мирные переговоры", - подчеркнул Ф.Шафиев.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: We must prevent increase of Armenia's existing potential
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Ermənistanın mövcud potensialının artmasının qarşısını almalıyıq"

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