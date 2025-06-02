Фарид Шафиев: Азербайджан, Турция и Пакистан планируют создать координационный механизм

Фарид Шафиев: Азербайджан, Турция и Пакистан планируют создать координационный механизм

Трехсторонние встречи между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном превратились в геополитический формат и в этой связи страны планируют создать общий координационный механизм.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил глава Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"Угрозы вокруг Азербайджана, влияние российско-украинской войны на регион, конфликт между Индией и Пакистаном вынуждают страны развивать отношения в трехстороннем формате. Некоторые силы выступают против этого формата. Но они должны знать, что у этого формата есть будущее", - сказал он.

Шафиев отметил, что в рамках трехстороннего формата также рассматривается создание координационного механизма.

"Мы должны каким-то образом отвечать на угрозы третьих или четвертых государств против нас. Например, одним из вопросов, которые сейчас необходимо обсудить, является вопрос загрязнения трансграничных рек", - сказал он.