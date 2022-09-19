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Фарид Шафиев: Азербайджан одержал победу в Карабахе только за счет силы

Фарид Шафиев: Азербайджан одержал победу в Карабахе только за счет силы До сих пор все наши достижения, в том числе победа во второй Карабахской войне, были достигнуты только за счет силы.
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 11:18
Фарид Шафиев: Азербайджан одержал победу в Карабахе только за счет силы

До сих пор все наши достижения, в том числе победа во Второй Карабахской войне, были достигнуты только за счет силы.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа международных отношений, об этом заявил председатель правления организации Фарид Шафиев.

"В социальных сетях некоторые политики и активисты утверждают, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению связан с событиями на границе с Азербайджаном и обвиняют в этом правительство Азербайджана.

Эти активисты, возможно, также могут объяснить, почему представители США и Франции не посетили международно признанные территории Азербайджана, например, Шушу. Может быть, это правительство помешало им? Или в последнее время какой-нибудь представитель США высказал мнение, что территориальная целостность Азербайджана должна быть защищена от агрессии Армении? Они никогда не говорили этого в 1992-1993 годах. Хотя предельно ясно, кто оказывал военную поддержку Армении в Первой Карабахской войне и кто оказывал давление на Азербайджан в 2016 году.

До сих пор все наши достижения, в том числе победа во Второй Карабахской войне, происходили исключительно за счет силы. Оккупационная Армения не покинула наши земли по собственному желанию. Возможно, кто-то не в курсе, но, к сожалению, эта страна не отказалась от претензий на территории Азербайджана и даже пыталась в той или иной форме поднять в Брюсселе вопрос о так называемом "НК". В этом Франция и США также в определенном смысле помогают Армении с целью возобновления деятельности Минской группы", - сказал он.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Azerbaijan achieved victory in Karabakh only by force
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Azərbaycan Qarabağda ancaq güc hesabına qələbə qazanıb"

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