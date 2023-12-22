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Фарид Шафиев: Азербайджан не нуждается в экономическом сотрудничестве с Арменией

Фарид Шафиев: Азербайджан не нуждается в экономическом сотрудничестве с Арменией Азербайджан не нуждается в экономическом сотрудничестве с Арменией, экономическое развитие которой основано лишь на поставках в Россию санкционных товаров.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 16:40
Фарид Шафиев: Азербайджан не нуждается в экономическом сотрудничестве с Арменией

Азербайджан не нуждается в экономическом сотрудничестве с Арменией, экономическое развитие которой основано лишь на поставках в Россию санкционных товаров.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя статью, опубликованную в журнале Providence.

Шафиев призвал автора статьи прежде чем подпитывать реваншистские настроения в Армении, "провести там некоторое время, и воочию увидеть царящую в этой стране бедность и нищету".

"Ни Азербайджан, ни Турция не нуждаются в экономическом сотрудничестве с Арменией. Именно она [Армения] является изолированной страной. Нынешнее экономическое развитие Армении основано лишь на поставках в Россию санкционных товаров с Запада", - добавил он.

Шафиев также отметил, что Азербайджан реализует ряд трансрегиональных проектов со своими соседями: "Баку уже предпочел другой маршрут Зангезурскому коридору. И сейчас звучат обращения из Еревана о готовности присоединиться к этим транспортным проектам".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Neither Azerbaijan nor Türkiye need economic cooperation with Armenia
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan və Türkiyənin Ermənistanla iqtisadi əməkdaşlığa ehtiyacı yoxdur”

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