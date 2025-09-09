ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Фарид Шафиев: Москва должна предпринять адекватные шаги для нормализации отношений с Баку

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:28
    Фарид Шафиев: Москва должна предпринять адекватные шаги для нормализации отношений с Баку

    Причина напряженности в отношениях между Азербайджаном и Россией кроется исключительно в действиях российской стороны, в этой связи именно Москва должна предпринять необходимые шаги для нормализации.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

    "В декабре прошлого года Россия сбила азербайджанский пассажирский самолет. Затем в Екатеринбурге произошли неприятные инциденты против членов азербайджанской диаспоры, а в Украине были атакованы резервуары SOCAR", - подчеркнул он.

    Шафиев также напомнил, что в Астрахани в прошлом месяце состоялось заседание межправкомиссии Азербайджана и РФ под председательством вице-премьеров двух стран.

    "Россия утверждает, что не хочет напряженности в отношениях с Азербайджаном, но при этом ожидает от нас каких-то шагов для восстановления диалога. Однако необходимые шаги должна предпринять именно Россия. При этом, мы ждем адекватных шагов ", - заявил он.

