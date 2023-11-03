О нас

Фарид Шафиев: Азербайджан активно работает над мирным договором

Фарид Шафиев: Азербайджан активно работает над мирным договором Азербайджан активно работает над подготовкой мирного договора с Арменией.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 11:18
Фарид Шафиев: Азербайджан активно работает над мирным договором

Азербайджан активно работает над подготовкой мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, об этом председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на симпозиуме на тему “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

По его словам, данный мирный договор будет основываться на трех основных принципах: обеспеченное территориальной целостности, открытие транспортных связей и делимитация границ.

"Еще после победы во Второй карабахской войне в 2020 году Азербайджан выразил готовность начать работу над мирным договором, однако другая сторона [Армения] не пыталась помочь в этом", - сказал Шафиев, добавив, что после сентября 2023 года правительство Армении немного изменило свои взгляды по этому поводу и заявило о готовности к подписанию мирного договора.

"Но это еще не означает, что все вопросы будут решены. Многие международные акторы пытаются вынести на международную повестку дня вопрос о возвращении карабахских армян на освобожденные земли, но никто не говорит о возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении",- добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Ermənistanla sülh sazişi üç əsas prinsip üzərində qurulacaq"
Версия на английском языке Farid Shafiyev: Azerbaijan actively working on peace treaty

Другие новости из категории

Эрдоган: Поставка каспийского газа в Европу будет способствовать ее энергобезопасности
Эрдоган: Поставка каспийского газа в Европу будет способствовать ее энергобезопасности
3 ноября 2023 г. 11:33
Араз Асланлы: Итоги антитеррористических мероприятий свели на нет возможность давления на Азербайджан со стороны других стран
Араз Асланлы: Итоги антитеррористических мероприятий свели на нет возможность давления на Азербайджан со стороны других стран
3 ноября 2023 г. 11:31
В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Махур Гасымов: Азербайджан привержен принципу уважения к территориальной целостности стран
Махур Гасымов: Азербайджан привержен принципу уважения к территориальной целостности стран
3 ноября 2023 г. 11:13
Мирзоян: Идет шестой раунд обмена предложениями между Ереваном и Баку
Мирзоян: Идет шестой раунд обмена предложениями между Ереваном и Баку
3 ноября 2023 г. 10:59
Мирзиёев предложил создать в Узбекистане Центр креативного творчества тюркской молодежи
Мирзиёев предложил создать в Узбекистане Центр креативного творчества тюркской молодежи
3 ноября 2023 г. 10:56
Президент: В 2024 году на восстановительно-строительные работы на освобожденных территориях планируется выделить не менее $2,4 млрд
Президент: В 2024 году на восстановительно-строительные работы на освобожденных территориях планируется выделить не менее $2,4 млрд
3 ноября 2023 г. 10:52
Президент: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами ОТГ в сферах безопасности, обороны, оборонной промышленности
Президент: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами ОТГ в сферах безопасности, обороны, оборонной промышленности
3 ноября 2023 г. 10:51
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi