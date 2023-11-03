Фарид Шафиев: Азербайджан активно работает над мирным договором

Азербайджан активно работает над подготовкой мирного договора с Арменией.

Азербайджан активно работает над подготовкой мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, об этом председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на симпозиуме на тему “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

По его словам, данный мирный договор будет основываться на трех основных принципах: обеспеченное территориальной целостности, открытие транспортных связей и делимитация границ.

"Еще после победы во Второй карабахской войне в 2020 году Азербайджан выразил готовность начать работу над мирным договором, однако другая сторона [Армения] не пыталась помочь в этом", - сказал Шафиев, добавив, что после сентября 2023 года правительство Армении немного изменило свои взгляды по этому поводу и заявило о готовности к подписанию мирного договора.

"Но это еще не означает, что все вопросы будут решены. Многие международные акторы пытаются вынести на международную повестку дня вопрос о возвращении карабахских армян на освобожденные земли, но никто не говорит о возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении",- добавил он.