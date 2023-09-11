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Фарид Шафиев: Армяне напрасно на что-то надеются, Азербайджан не отступит

Фарид Шафиев: Армяне напрасно на что-то надеются, Азербайджан не отступит Армяне надеются, что на Азербайджан будет оказано давление и официальный Баку отступит, но они должны знать, что этого не произойдет.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 15:34
Фарид Шафиев: Армяне напрасно на что-то надеются, Азербайджан не отступит

Армяне надеются, что если на Азербайджан будет оказано давление, то официальный Баку отступит. Но они должны знать, что этого не произойдет.

Об этом Report заявил председатель совета директоров Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

Говоря о причинах, по которым армяне не принимают продукты питания, присланные не только Азербайджаном, но и Россией, он сказал, что здесь речь идет не о гуманитарной помощи. По словам Ф.Шафиева, во всей этой истории основное намерение армян взять под контроль Лачынскую дорогу.

Он отметил, что армянские жители Карабаха напрасно ожидают поддержки извне: "Они предполагали, что несмотря на проигрыш, смогут по Лачынской дороге отправлять военных в Карабах. Однако планы Армении сошли на нет, когда Азербайджан построил там погранично-пропускной пункт. С появлением этого пункта динамика полностью изменилась. Поэтому сейчас они не принимают никакой помощи, и, к сожалению, в мире есть те, кто поддерживает этот шаг. По замыслу армян, Лачынская дорога должна быть передана под их контроль, и тогда они на что-то согласятся. Но они должны знать, что азербайджанские таможенники и пограничники всегда будут их проверять, им придется проходить досмотр и платить налоги. Такова реальность, и она не изменится".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Armenians should not hope in vain, Azerbaijan will not give up
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Ermənilər boş yerə nəyəsə ümid bəsləməsinlər, Azərbaycan geri çəkilməyəcək”

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