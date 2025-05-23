Фарид Шафиев: Армения стремится представить азербайджанское наследие как принадлежащее другой стране

12:23 Среди действий, совершенных Арменией в период оккупации территорий Азербайджана, присутствуют исламофобские элементы.

Среди действий, совершенных Арменией в период оккупации территорий Азербайджана, присутствуют элементы исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции в преддверии мероприятия "Исламофобия: разоблачение предрассудков и устранение стигмы".

Он отметил, что Армения также предпринимает шаги по представлению азербайджанского наследия как принадлежащего другой стране: "Примером этого может служить отрицание того, что мечеть в Ереване является образцом азербайджанского наследия".