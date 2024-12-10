Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ

11:53

Если Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану, то Ереван не должен настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, Армении для подписания мирного договора с Азербайджан необходимо внести изменения в Конституцию:

"Это соответствует мировой практике. Например, спорный вопрос между Северной Македонией и Грецией был решен через конституционные изменения. Поэтому требование Азербайджана [о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении] вполне обоснованно".

Фарид Шафиев также подчеркнул, что Армения заявляет об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану:

"Однако, с другой стороны, она настаивает на сохранении Минской группы ОБСЕ. Если территориальных претензий действительно нет, то зачем добиваться продолжения ее работы? Если Армения стремится к миру, это должно быть подтверждено документально".