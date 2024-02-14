Фарид Шафиев: Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций

Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций и, как следствие, ответной реакции азербайджанской стороны.

Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций и, как следствие, ответной реакции азербайджанской стороны.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в связи с последними событиями на условной армяно-азербайджанской границе.

Он обратил внимание на возраст армянских солдат, умерших в результате армянской провокации на границе.

"Грачья Талиши Оганесян (1957 г.р.) был возрасте 66-67 лет, Эдвард Гамлети Арутюнян (1974 г.р.) - 49-50 лет, Арсен Гагики Амбарцумян (1979 г.р.) - 44-45 лет, Гагик Вараздати Манукян (1982 г.р.) - 38-39 лет. Почему Министерство обороны Армении привлекает в ряды людей в таком возрасте? Если это были добровольцы, как утверждает армянская сторона, из ветеранской организации "Еркрапа", то вся ответственность за произошедшее два дня назад лежит на МО Армении.", - говорится в публикации.