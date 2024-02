Фарид Шафиев: Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций

Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций и, как следствие, ответной реакции азербайджанской стороны.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в связи с последними событиями на условной армяно-азербайджанской границе.

Он обратил внимание на возраст армянских солдат, умерших в результате армянской провокации на границе.

"Грачья Талиши Оганесян (1957 г.р.) был возрасте 66-67 лет, Эдвард Гамлети Арутюнян (1974 г.р.) - 49-50 лет, Арсен Гагики Амбарцумян (1979 г.р.) - 44-45 лет, Гагик Вараздати Манукян (1982 г.р.) - 38-39 лет. Почему Министерство обороны Армении привлекает в ряды людей в таком возрасте? Если это были добровольцы, как утверждает армянская сторона, из ветеранской организации "Еркрапа", то вся ответственность за произошедшее два дня назад лежит на МО Армении.", - говорится в публикации.

Checking the age of Armenian servicemen killed yesterday at the border with Azerbaijan after Armenian provocation:

Hrachya Talishi Hovhannisyan (1957) Age: 66-67 - Edward Hamleti Harutyunyan (1974) Age: 49-50 - Arsen Gagiki Hambardzumyan (1979) Age: 44-45 - Gagik Varazdati…