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Фарид Шафиев: Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций

Фарид Шафиев: Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций и, как следствие, ответной реакции азербайджанской стороны.
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 13:41
Фарид Шафиев: Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций
Фарид Шафиев

Армения, нанимая радикалов, способствует усилению провокаций и, как следствие, ответной реакции азербайджанской стороны.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в связи с последними событиями на условной армяно-азербайджанской границе.

Он обратил внимание на возраст армянских солдат, умерших в результате армянской провокации на границе.

"Грачья Талиши Оганесян (1957 г.р.) был возрасте 66-67 лет, Эдвард Гамлети Арутюнян (1974 г.р.) - 49-50 лет, Арсен Гагики Амбарцумян (1979 г.р.) - 44-45 лет, Гагик Вараздати Манукян (1982 г.р.) - 38-39 лет. Почему Министерство обороны Армении привлекает в ряды людей в таком возрасте? Если это были добровольцы, как утверждает армянская сторона, из ветеранской организации "Еркрапа", то вся ответственность за произошедшее два дня назад лежит на МО Армении.", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Employing radicals by Armenia will result in more provocations
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Ermənistan radikalları işə götürməklə daha çox təxribatlara səbəb olacaq

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