Фарид Гаибов предложил чаще проводить MINEPS

Министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гаибов предложил ЮНЕСКО проводить Международную конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, MINEPS через каждые 2 года.

Министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гаибов предложил ЮНЕСКО проводить Международную конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, MINEPS через каждые 2 года.

Как передает Report , об этом глава Минспорта заявил на пресс-брифинге.

По словам министра такие конференции будут более эффективны, если будут проводиться чаще.

"Такие мероприятия также хорошая платформа для развития двухстороннего сотрудничества и проведение переговоров",- сказал Ф.Гаибов.

Он напомнил, что сегодня также был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта Азербайджана и Бразилии.