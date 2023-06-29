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Фарид Гаибов предложил чаще проводить MINEPS

Фарид Гаибов предложил чаще проводить MINEPS Министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гаибов предложил ЮНЕСКО проводить Международную конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, MINEPS через каждые 2 года.
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 19:28
Фарид Гаибов предложил чаще проводить MINEPS

Министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гаибов предложил ЮНЕСКО проводить Международную конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, MINEPS через каждые 2 года.

Как передает Report, об этом глава Минспорта заявил на пресс-брифинге.

По словам министра такие конференции будут более эффективны, если будут проводиться чаще.

"Такие мероприятия также хорошая платформа для развития двухстороннего сотрудничества и проведение переговоров",- сказал Ф.Гаибов.

Он напомнил, что сегодня также был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта Азербайджана и Бразилии.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov “MINEPS”in 2 ildən bir keçirilməsini təklif edib

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