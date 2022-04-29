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Фарид Джафарли: Обсудили планы Турецкого молодежного фонда посетить Карабах

Фарид Джафарли: Обсудили планы Турецкого молодежного фонда посетить Карабах Наш следующий визит в Турцию направлен на проведение ряда мероприятий в связи с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым текущего года «Годом Шуши».
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 23:37
Фарид Джафарли: Обсудили планы Турецкого молодежного фонда посетить Карабах

Наш следующий визит в Турцию направлен на проведение ряда мероприятий в связи с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым текущего года «Годом Шуши».

Как передает турецкое бюро Report, эти слова сказал исполнительный директор Молодежного фонда Азербайджана Фарид Джафарли.

«В мероприятиях приняли участие как азербайджанские, так и турецкие студенты. В ходе мероприятия молодежь из обеих стран была проинформирована о культуре, истории и известных людях Шуши.

В рамках этих мероприятий активные азербайджанские студенты, обучающиеся в Турции, также проводят пропагандистскую работу в связи с «Годом Шуши».

При этом совместно с Турецким молодежным фондом при участии молодежи из братской страны обсудили планы посещения Шуши и других освобожденных от оккупации земель, проекты на различные темы», - сказал Ф.Джафарли.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Cəfərli: "Türkiyə Gənclər Vəqfi nümayəndələrinin Qarabağa səfər planları müzakirə edilib" 

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