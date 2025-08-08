Фархад Мамедов о встречах в Вашингтоне: Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем

В результате визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон планируется создание Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии о стратегическом партнерстве Азербайджана и США.

Политолог Фархад Мамедов в соцсетях обозначил основные темы, которые будут обсуждаться сегодня в Вашингтоне и документы, ожидаемые к подписанию.

Как сообщает Report, политолог отмечает, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США станет историческим, так как в рамках визита будет заложен фундамент нового уровня взаимоотношений между Азербайджаном и США, а также будут приняты решения по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией – будет преодолена точка невозврата в мирном процессе.



Он систематизировал информацию, имеющуюся в открытых источниках.



Азербайджан-США



"Президент Ильхам Алиев за несколько месяцев до выборов в США откровенно высказывался о том, что разделяет политические и мировоззренческие взгляды Трампа. Это было смелое заявление в тот период, когда демократическая администрация обладала всей полнотой власти в Вашингтоне. Неслучайно, что президент Трамп недавно поделился мыслями Президента Ильхама Алиева на своей странице… В течение президентства Трампа между лидерами был обмен письмами и телефонный звонок, личный представитель Трампа посещал Баку. В современный период личные отношения политиков играют ключевую роль!", - пишет политолог.

В результате визита планируется создания Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии о стратегическом партнерстве. Приоритеты намечены в сферах энергетики, торговли, логистики, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, ну и конечно же, безопасность, оборонная сфера. Заметьте, что здесь нет и намека на идеологизированную внешнюю политику Байдена-Блинкена…



Конечно же, для реализации данной повестки следует приостанавливать действие несправедливой 907-поправки, что и сделает президент Трамп.



"Азербайджан всегда был сторонником прагматичных отношений с США и сейчас наступил тот период, когда прагматизм восторжествовал и в США. В очередной раз становимся свидетелями примера со стороны Президента Ильхама Алиева как надо "чувствовать время"!", - указывает политолог.

В рамках встреч намечается подписание, в которой будет подтвержден мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией. Также стороны обратятся в ОБСЕ по роспуску Минской группы с целью "предпринять дальнейшие шаги по достижению подписания и ратификации упомянутого соглашения".Подчеркнем, что все это будет происходить в присутствии президента США - страны, которая является сопредседателем МГ ОБСЕ и обладает влиянием на подавляющее большинство членов ОБСЕ!!!Парафированный текст договора создает гарантии того, что согласованные статьи останутся неизменными.

Это будет специальный режим для одной единственной коммуникации в рамках большого процесса разблокировки. И это станет суверенным решением Армении при участии США. Беспрепятственность и международные гарантии безопасности, о которых говорил президент Ильхам Алиев, имплементируются в рамках соглашения Армении и США!



Президент Ильхам Алиев сформировал мирную повестку в регионе и планомерно шел к ее реализации. Восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках международного права, инициация мирного договора с Арменией, согласование текста мирного договора и принципиальная позиция по разблокировке коммуникаций…



"Всё это происходило в условиях чинимых препятствий как "на земле", так и на уровне СБ ООН. Президент Ильхам Алиев демонстрировал примеры стойкости и выдержанности, продвигал видение Азербайджана, стремился внести в рамки конструктивности предложения извне, а при попытках давления со стороны Байденов, Блинкенов, Макронов и Боррелей просто игнорировал их, оставляя висеть в воздухе их угрозы и шантаж. Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем!", - подчеркивает Фархад Мамедов.