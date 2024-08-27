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Фархад Мамедов: Баку и Ташкент активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ

Фархад Мамедов: Баку и Ташкент активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 10:59
Фархад Мамедов: Баку и Ташкент активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ

Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в ходе мероприятия “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

"Взаимодействие Азербайджана и Узбекистана на многосторонних платформах, в том числе в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), ШОС, Движения неприсоединения, плодотворно. Благодаря эффективному урегулированию двусторонних отношений можно и далее принимать согласованные решения, учитывая интересы всех государств-членов организаций",- сказал он.

Отметим, мероприятие "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Uzbekistan effectively collaborate within int'l organizations, research center chief says
Версия на азербайджанском языке Fərhad Məmmədov: Bakı və Daşkənd çoxtərəfli platformalar çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edir

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