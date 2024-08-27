Фархад Мамедов: Баку и Ташкент активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ

Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ.

Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках многосторонних платформ.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в ходе мероприятия “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

"Взаимодействие Азербайджана и Узбекистана на многосторонних платформах, в том числе в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), ШОС, Движения неприсоединения, плодотворно. Благодаря эффективному урегулированию двусторонних отношений можно и далее принимать согласованные решения, учитывая интересы всех государств-членов организаций",- сказал он.

Отметим, мероприятие "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.