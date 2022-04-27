Фархад Абдуллаев принял участие в мероприятии в Турции

В Турции отмечается 60-летие создания Конституционного суда. По этому случаю в Стамбуле состоялся круглый стол на тему “Значение сотрудничества между органами конституционного правосудия”.

В Турции отмечается 60-летие создания Конституционного суда. По этому случаю в Стамбуле состоялся круглый стол на тему “Значение сотрудничества между органами конституционного правосудия”.

Как сообщает турецкое бюро Report, нашу страну на мероприятии представила делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархадом Абдуллаевым.

В заседании под председательством председателя Конституционного суда Турции Зухту Арслана принимали участие делегации из более чем 30 стран мира.

Здесь обсуждались основные направления деятельности органов конституционных судов стран-участниц и судебно-правовое сотрудничество.