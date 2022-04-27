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Фархад Абдуллаев принял участие в мероприятии в Турции

Фархад Абдуллаев принял участие в мероприятии в Турции В Турции отмечается 60-летие создания Конституционного суда. По этому случаю в Стамбуле состоялся круглый стол на тему “Значение сотрудничества между органами конституционного правосудия”.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 15:33
Фархад Абдуллаев принял участие в мероприятии в Турции

В Турции отмечается 60-летие создания Конституционного суда. По этому случаю в Стамбуле состоялся круглый стол на тему “Значение сотрудничества между органами конституционного правосудия”.

Как сообщает турецкое бюро Report, нашу страну на мероприятии представила делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархадом Абдуллаевым.

В заседании под председательством председателя Конституционного суда Турции Зухту Арслана принимали участие делегации из более чем 30 стран мира.

Здесь обсуждались основные направления деятельности органов конституционных судов стран-участниц и судебно-правовое сотрудничество.

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Abdullayev Türkiyədə keçirilən tədbirdə iştirak edir

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