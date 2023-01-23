Факты об участии наемников на стороне Армении в 44-дневной войне направлены в международные организации

Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации обращения и информацию, подтверждающую факты привлечения Арменией наемников в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации обращения и информацию, подтверждающую факты привлечения Арменией наемников в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

В обращениях отмечается, что в период 44-дневной Отечественной войны военно-политическим руководством Армении в нарушение норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, Гаагских конвенций, Международной конвенции ООН “О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников”, требований резолюций 405 и 419 Совета Безопасности ООН на территории Азербайджана были совершены военные преступления с привлечением членов различных террористических группировок и наемников.

Согласно статье 47 дополнительного Протокола № 1 Женевских конвенций 1949 года наемник не имеет права на получение статуса комбатанта или военнопленного. То есть участие наемников в военном конфликте противоречит международному гуманитарному праву.

Омбудсмен Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы (НПГ) регулярно посещают учреждения, где содержатся лица, арестованные за совершенные на территории Азербайджана подобные преступления. Также было обеспечено участие квалифицированных врачей и психологов Национальной превентивной группы.

Во время посещений эти лица были выслушаны омбудсменом Сабиной Алиевой и членами НПГ в индивидуальном порядке, им были разъяснены их права на родном языке.

Было отмечено, что этим лицам создаются необходимые условия, медико-психологическая служба, обеспечиваются телефонные разговоры с членами семьи и иные права, в обращении с ними соблюдаются требования законодательства.