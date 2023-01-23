О нас

Факты об участии наемников на стороне Армении в 44-дневной войне направлены в международные организации

Факты об участии наемников на стороне Армении в 44-дневной войне направлены в международные организации Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации обращения и информацию, подтверждающую факты привлечения Арменией наемников в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Внешняя политика
23 января 2023 г. 19:05
Факты об участии наемников на стороне Армении в 44-дневной войне направлены в международные организации

Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации обращения и информацию, подтверждающую факты привлечения Арменией наемников в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

В обращениях отмечается, что в период 44-дневной Отечественной войны военно-политическим руководством Армении в нарушение норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, Гаагских конвенций, Международной конвенции ООН “О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников”, требований резолюций 405 и 419 Совета Безопасности ООН на территории Азербайджана были совершены военные преступления с привлечением членов различных террористических группировок и наемников.

Согласно статье 47 дополнительного Протокола № 1 Женевских конвенций 1949 года наемник не имеет права на получение статуса комбатанта или военнопленного. То есть участие наемников в военном конфликте противоречит международному гуманитарному праву.

Омбудсмен Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы (НПГ) регулярно посещают учреждения, где содержатся лица, арестованные за совершенные на территории Азербайджана подобные преступления. Также было обеспечено участие квалифицированных врачей и психологов Национальной превентивной группы.

Во время посещений эти лица были выслушаны омбудсменом Сабиной Алиевой и членами НПГ в индивидуальном порядке, им были разъяснены их права на родном языке.

Было отмечено, что этим лицам создаются необходимые условия, медико-психологическая служба, обеспечиваются телефонные разговоры с членами семьи и иные права, в обращении с ними соблюдаются требования законодательства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Facts proving involvement of mercenaries by Armenia during Patriotic War sent to relevant international organizations 
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində Ermənistan tərəfindən muzdluların olması ilə bağlı faktlar beynəlxalq təşkilatlara göndərilib

Самое важное

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
ФотоВ Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
23 января 2023 г. 12:42
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi