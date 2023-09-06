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Эксперт: Открытие торговых домов Азербайджана в Китае позволит углубить сотрудничество двух стран

Эксперт: Открытие торговых домов Азербайджана в Китае позволит углубить сотрудничество двух стран Китай проявляет интерес к проекту Зангезурского коридора
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 16:28
Эксперт: Открытие торговых домов Азербайджана в Китае позволит углубить сотрудничество двух стран

Растущие экономические и торговые отношения между Китаем и Азербайджаном имеют исторические корни.

Об этом Report сказал преподаватель Сычуаньского университета (Китай) Фаиг Агабалаев.

Он отметил, что торгово-экономические связи между странами восходят к временам древнего Шелкового пути, и в настоящее время толчком для их развития стала инициатива "Один пояс, один путь".

"За последние 10 лет проект "Один пояс-один путь", продвигаемый председателем КНР Си Цзиньпином, полностью отвечает всем интересам Азербайджана, который активно стремится развивать логистику, транзит, становясь торговым хабом. Регулярные встречи на высоком уровне, а также открытие азербайджанских торговых домов в крупных городах Китая, еще более углубило сотрудничество двух стран", - заявил он.

Ф. Агабалаев также считает, что участие китайских компаний в восстановительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана демонстрирует политическую позицию Китая.

Пекин, по его мнению, проявляет интерес и к проекту Зангезурского коридора.

"Азербайджан и Китай придерживаются того, что торгово-экономическое сотрудничество, основанное на общем и взаимном уважении, является рациональным шагом для региона и всего мира в целом", - сказал он.

3 сентября в Китае открылся очередной Торговый дом Азербайджана, и первый - в Пекине. Деятельность дома будет способствовать диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Китаем и увеличению товарооборота.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Çində Azərbaycan ticarət evlərinin açılması əməkdaşlığı dərinləşdirəcək”
Версия на английском языке Expert: Opening of Azerbaijani trading houses in China to deepen co-op between 2 countries

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