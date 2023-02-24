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Фахреттин Коджа посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Фахреттин Коджа посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посетил мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Кахраманмараше.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 16:03
Фахреттин Коджа посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посетил мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Кахраманмараше.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, министр поинтересовался состоянием проходящих обследование больных.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев проинформировал Фахреттина Коджу о созданных в госпитале условиях.

Министр здравоохранения Турции выразил благодарность медперсоналу за их самоотверженный труд.

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Версия на английском языке ФотоFahrettin Koca visits mobile field hospitals of Azerbaijan’s Ministry of Emergency Situations in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоFəxrəddin Koca FHN-in Kahramanmaraşdakı mobil səhra hospitallarında olub

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