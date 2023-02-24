Фахреттин Коджа посетил мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посетил мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Кахраманмараше.
Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, министр поинтересовался состоянием проходящих обследование больных.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев проинформировал Фахреттина Коджу о созданных в госпитале условиях.
Министр здравоохранения Турции выразил благодарность медперсоналу за их самоотверженный труд.