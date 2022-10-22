Фахреттин Алтун: Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается

Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается

Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом в рамках проходящего в Стамбуле 12-го заседания министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, во время Отечественной войны хорошо организованная борьба Азербайджана с дезинформацией оказала решающее влияние на донесение правды до мировой общественности: "В то время в Карабахе фактически существовал режим оккупации, Азербайджан предпринял конкретные шаги для его прекращения и за 44 дня освободил свои земли от оккупации. Однако в этот период против Азербайджана велась очень серьезная и систематическая дезинформационная деятельность. Для того чтобы пресечь ее, мы cовместно разоблачали каждую дезинформацию. Организовав визиты всех представителей иностранной прессы в зону боевых действий, нам удалось донести реалии Азербайджана до мировой общественности".