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Фахреттин Алтун: Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается

Фахреттин Алтун: Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается
Внешняя политика
22 октября 2022 г. 14:48
Фахреттин Алтун: Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается

Тесное сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа продолжается.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом в рамках проходящего в Стамбуле 12-го заседания министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, во время Отечественной войны хорошо организованная борьба Азербайджана с дезинформацией оказала решающее влияние на донесение правды до мировой общественности: "В то время в Карабахе фактически существовал режим оккупации, Азербайджан предпринял конкретные шаги для его прекращения и за 44 дня освободил свои земли от оккупации. Однако в этот период против Азербайджана велась очень серьезная и систематическая дезинформационная деятельность. Для того чтобы пресечь ее, мы cовместно разоблачали каждую дезинформацию. Организовав визиты всех представителей иностранной прессы в зону боевых действий, нам удалось донести реалии Азербайджана до мировой общественности".

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Версия на английском языке Fahrettin Altun: Azerbaijan-Turkiye cooperation in media continues closely
Версия на азербайджанском языке Fahrettin Altun: "Azərbaycanla Türkiyənin media sahəsi üzrə əməkdaşlığı sıx şəkildə davam edir"

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