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Фахреттин Алтун: Некоторые круги хотели очернить нашу работу в Карабахе

Фахреттин Алтун: Некоторые круги хотели очернить нашу работу в Карабахе "Среди наиболее важных проблем, с которыми сегодня сталкивается тюркский мир, - систематическая дезинформация и запугивание ложью. Турция прошла долгий путь в борьбе с дезинформацией. Но нам еще предстоит работа. Мы делаем все возможное, чтобы защитить на
Внешняя политика
29 июля 2021 г. 12:17
Фахреттин Алтун: Некоторые круги хотели очернить нашу работу в Карабахе
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Среди наиболее важных проблем, с которыми сегодня сталкивается тюркский мир, - систематическая дезинформация и запугивание ложью. Турция прошла долгий путь в борьбе с дезинформацией. Но нам еще предстоит работа. Мы делаем все возможное, чтобы защитить наших граждан от фейковых новостей.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, некоторые круги с помощью социальных медиа-платформ пытались очернить работу Турции по поддержанию мира и стабильности в Сирии, Ливии и Карабахском регионе Азербайджана: "Мы пресекли эти попытки".

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Версия на английском языке Fakhraddin Altun: Some forces are trying to defame works done by Turkey in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: “Bəzi qüvvələr Qarabağda gördüyümüz işləri ləkələmək istəyirdilər”

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