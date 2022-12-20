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Фахреттин Алтун: Ждем поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе

Фахреттин Алтун: Ждем поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе "Официальная Анкара ждет поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе".
Внешняя политика
20 декабря 2022 г. 12:17
Фахреттин Алтун: Ждем поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе

"Официальная Анкара ждет поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе".

Как передает анкарское бюро Report, об этом глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал, выступая на проходящей в Анкаре панели, посвященной турецко-французским отношениям.

"Хочу открыто заявить, что Карабах, согласно международному праву, - азербайджанская земля. Всем выгодно, чтобы карабахская проблема не превратилась в новый конфликт. Это важно для глобального мира, включая страны региона", - подчеркнул он.

Ф.Алтун отметил, что принятие Карабахской победы Азербайджана и поддержка его политики всеми странами, играющими роль в этом вопросе, является важным фактором: "Мы ждем, что и Франция поддержит усилия Турции в этом вопросе".

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Версия на английском языке Fahrettin Altun: Turkiye expects France to support its efforts on Karabakh
Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: “Qarabağ mövzusunda Fransanın Türkiyənin cəhdlərinə dəstək verməsini gözləyirik”

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