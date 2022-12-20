Фахреттин Алтун: Ждем поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе

"Официальная Анкара ждет поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе".

"Официальная Анкара ждет поддержки Францией усилий Турции в карабахском вопросе".

Как передает анкарское бюро Report, об этом глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал, выступая на проходящей в Анкаре панели, посвященной турецко-французским отношениям.

"Хочу открыто заявить, что Карабах, согласно международному праву, - азербайджанская земля. Всем выгодно, чтобы карабахская проблема не превратилась в новый конфликт. Это важно для глобального мира, включая страны региона", - подчеркнул он.

Ф.Алтун отметил, что принятие Карабахской победы Азербайджана и поддержка его политики всеми странами, играющими роль в этом вопросе, является важным фактором: "Мы ждем, что и Франция поддержит усилия Турции в этом вопросе".