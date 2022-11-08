Фахреттин Алтун: Азербайджан и Турция успешно боролись с черным пиаром армянского лобби

"Во время Второй Карабахской войны мы действовали вместе с нашими азербайджанскими братьями в информационной войне. Мы были в постоянном контакте с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президен

"Во время Второй Карабахской войны мы действовали вместе с нашими азербайджанскими братьями в информационной войне. Мы были в постоянном контакте с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента, моим дорогим братом Хикметом Гаджиевым".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что Азербайджан и Турция успешно боролись с черным пиаром армянского лобби: "Мы обеспечили доступ международной общественности к информации Азербайджана о справедливой борьбе. Турецко-азербайджанская совместная медиа-платформа за это время стала более актуальной. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев возглавили этот процесс".