О нас

Фахреттин Алтун: Азербайджан и Турция успешно боролись с черным пиаром армянского лобби

Фахреттин Алтун: Азербайджан и Турция успешно боролись с черным пиаром армянского лобби "Во время Второй Карабахской войны мы действовали вместе с нашими азербайджанскими братьями в информационной войне. Мы были в постоянном контакте с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президен
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 12:21
Фахреттин Алтун: Азербайджан и Турция успешно боролись с черным пиаром армянского лобби

"Во время Второй Карабахской войны мы действовали вместе с нашими азербайджанскими братьями в информационной войне. Мы были в постоянном контакте с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента, моим дорогим братом Хикметом Гаджиевым".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что Азербайджан и Турция успешно боролись с черным пиаром армянского лобби: "Мы обеспечили доступ международной общественности к информации Азербайджана о справедливой борьбе. Турецко-азербайджанская совместная медиа-платформа за это время стала более актуальной. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев возглавили этот процесс".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fahrettin Altun hails Azerbaijan and Turkiye's successful fight against black PR of Armenian lobby
Версия на азербайджанском языке Fahrettin Altun: "Azərbaycan və Türkiyə erməni lobbisinin yaydığı qara piarla uğurlu mübarizə aparıb"

Самое читаемое

США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Прогноз погоды на День Победы
Прогноз погоды на День Победы
7 ноября 2022 г. 13:17
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
2 ноября 2022 г. 01:01
Новый премьер Великобритании разъярил граждан решением о повышении налогов
Новый премьер Великобритании разъярил граждан решением о повышении налогов
2 ноября 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi