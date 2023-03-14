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Фахреддин Алтун поблагодарил Азербайджан в ходе выступления в Европарламенте

Фахреддин Алтун поблагодарил Азербайджан в ходе выступления в Европарламенте Начальник Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун в ходе выступления в Европейском парламенте поблагодарил Азербайджан за поддержку в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 12:51
Фахреддин Алтун поблагодарил Азербайджан в ходе выступления в Европарламенте

Начальник Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун в ходе выступления в Европейском парламенте поблагодарил Азербайджан за поддержку в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он сказал, что многие страны, в том числе Азербайджан, Австрия, Япония, Греция, США, Украина, Израиль Германия, Южная Корея, Катар, Россия, Испания отреагировали на призыв Турции о помощи.

"Друг познается в беде. Мы благодарим все страны за поддержку. Нам необходимо разработать модель международного сотрудничества для смягчения последствий пандемий, вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, угрожающих нашему миру", - подчеркнул Ф.Алтун.

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