Фахреддин Алтун поблагодарил Азербайджан в ходе выступления в Европарламенте

Начальник Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун в ходе выступления в Европейском парламенте поблагодарил Азербайджан за поддержку в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля.

Начальник Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун в ходе выступления в Европейском парламенте поблагодарил Азербайджан за поддержку в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он сказал, что многие страны, в том числе Азербайджан, Австрия, Япония, Греция, США, Украина, Израиль Германия, Южная Корея, Катар, Россия, Испания отреагировали на призыв Турции о помощи.

"Друг познается в беде. Мы благодарим все страны за поддержку. Нам необходимо разработать модель международного сотрудничества для смягчения последствий пандемий, вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, угрожающих нашему миру", - подчеркнул Ф.Алтун.