Фахреддин Алтун: Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений

"Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений".

"Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреддин Алтун в видеообращении на церемонии презентации своей книги "Турция как стабилизирующая держава в эпоху анархии", которая была переведена на азербайджанский язык и издана при поддержке Центра анализа международных отношений.

По его словам, проводя независимую политику Турция стала влиятельным игроком на международной арене: "Сегодня мир столкнулся с серьезным гуманитарным кризисом. Сейчас некоторые обеспокоены укреплением наших отношений с Азербайджаном. Они хотят, чтобы мы поступали так как им угодно. Но мы всегда выступаем на стороне закона и справедливости".