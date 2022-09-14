О нас

Фахреддин Алтун: Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений

Фахреддин Алтун: Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений "Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений".
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 12:07
Фахреддин Алтун: Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений

"Некоторые обеспокоены укреплением турецко-азербайджанских отношений".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреддин Алтун в видеообращении на церемонии презентации своей книги "Турция как стабилизирующая держава в эпоху анархии", которая была переведена на азербайджанский язык и издана при поддержке Центра анализа международных отношений.

По его словам, проводя независимую политику Турция стала влиятельным игроком на международной арене: "Сегодня мир столкнулся с серьезным гуманитарным кризисом. Сейчас некоторые обеспокоены укреплением наших отношений с Азербайджаном. Они хотят, чтобы мы поступали так как им угодно. Но мы всегда выступаем на стороне закона и справедливости".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Fahrettin Altun: Some worried about strengthening of Turkish-Azerbaijani relations
Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: “Bəziləri Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin güclənməsindən narahatdır”

Другие новости из категории

Фарид Шафиев о созыве заседания СБ ООН по ситуации на азербайджано-армянской границе
Фарид Шафиев о созыве заседания СБ ООН по ситуации на азербайджано-армянской границе
14 сентября 2022 г. 12:32
Посол Великобритании поблагодарил президента Азербайджана
ФотоПосол Великобритании поблагодарил президента Азербайджана
14 сентября 2022 г. 12:06
Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе посетил Аллею Шехидов
Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе посетил Аллею Шехидов
14 сентября 2022 г. 11:56
Представитель АП Турции: Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе
Представитель АП Турции: Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе
14 сентября 2022 г. 11:53
МИД: Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров
МИД: Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров
14 сентября 2022 г. 11:36
МИД Турции: Азербайджан не мог не отреагировать на провокацию
МИД Турции: Азербайджан не мог не отреагировать на провокацию
14 сентября 2022 г. 11:14
Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию экономических связей с Израилем
Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию экономических связей с Израилем
14 сентября 2022 г. 10:01
Президент коснулся вопроса напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном, который вынесен на СБ ООН
Президент коснулся вопроса напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном, который вынесен на СБ ООН
14 сентября 2022 г. 08:16
Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2022 г. 07:51
Бывший председатель Генассамблеи ООН выразил соболезнования Азербайджану
Бывший председатель Генассамблеи ООН выразил соболезнования Азербайджану
14 сентября 2022 г. 05:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi