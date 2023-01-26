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Фахраддин Гурбанов: Коридор "Север-Юг" поспособствует развитию грузоперевозок на евразийском пространстве

Фахраддин Гурбанов: Коридор "Север-Юг" поспособствует развитию грузоперевозок на евразийском пространстве Международный транспортный коридор "Север-Юг", который является безопасным, экономически эффективным маршрутом между Европой и Азией внесет большой вклад в развитие транспортных перевозок на евразийском пространстве.
Внешняя политика
26 января 2023 г. 20:29
Фахраддин Гурбанов: Коридор Север-Юг поспособствует развитию грузоперевозок на евразийском пространстве

Международный транспортный коридор "Север-Юг", который является безопасным, экономически эффективным маршрутом между Европой и Азией внесет большой вклад в развитие транспортных перевозок на евразийском пространстве.

Как передает Report, об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Фахраддин Гурбанов на мероприятии, посвященному Дню Республики Индии.

По его словам, в рамках проекта в июне-июле 2021 года была впервые осуществлена перевозка грузов из финского города Хельсинки в Мумбаи через территорию Азербайджана.

"Дипломатические отношения между Азербайджаном и Индией были установлены 28 февраля 1992 года. В связи с тем что в прошлом году нашим дипотношениям исполнилось 30 лет как в Азербайджане, так и в Индии был организован ряд культурных мероприятий", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Qurbanov: “Şimal-Cənub” dəhlizi Avrasiya məkanında yükdaşımanın inkişafına töhfə verəcək”
Версия на английском языке Fakhraddin Gurbanov: North-South corridor to boost cargo transportation in Eurasia

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