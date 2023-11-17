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Фуад Гусейналиев: США продолжают общую риторику западных стран, направленную против Азербайджана

Фуад Гусейналиев: США продолжают общую риторику западных стран, направленную против Азербайджана США продолжают общую антиазербайджанскую риторику, начатую западными странами с целью ослабить влияние России в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 14:42
Фуад Гусейналиев: США продолжают общую риторику западных стран, направленную против Азербайджана

США продолжают общую антиазербайджанскую риторику, начатую западными странами с целью ослабить влияние России в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала CBC директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Вашингтон сегодня продолжает общую риторику западных стран, направленную против Азербайджана. Мы видели это со стороны Франции, затем подключился Европейский союз, а сейчас уже и Штаты. В частности Запад сконцентрировался на том, чтобы однозначно выбить Россию из Армении и, возможно, из всего региона", - сказал он.

Гусейналиев отметил, что западные страны используют для достижения этой цели ситуацию вокруг уже завершившегося Карабахского конфликта.

"Они обвиняют Россию в том, что она предала и не поддержала Армению. Хотя как можно было поддержать Армению? Ведь абсолютно все шаги Азербайджан предпринимал на своей суверенной территории, в пределах международно признанных границ. Суверенитет Азербайджана был признан всеми международными организациями", - сказал он.

Директор информагентства назвал примечательным тот факт, что в последних заявлениях официальных лиц США наблюдаются противоречия.

"Например, вчерашнее заявление [пресс-секретаря Госдепа Мэтью] Миллера не слишком согласуется с предыдущими заявлениями [заместителя секретаря Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа Джеймса] О'Брайена, который обвинял Азербайджан чуть ли не во всех смертных грехах. Это говорит об отсутствии коммуникаций между какими-то звеньями в Госдепартаменте и в руководстве США", - сказал Гусейналиев.

По его словам, США выбрали путь конфронтации с Азербайджаном, ведущей страной Южного Кавказа, забыв при этом о многолетнем взаимном сотрудничестве и поддержке со стороны официального Баку в различных представляющих важность вопросах.

"Азербайджан был одной из базовых стран, через которую США проводили операции в Афганистане. Кроме того, Баку всегда поддерживал на международном уровне операции в Афганистане, Ираке и в других странах", - сказал он.

Гусейналиев подчеркнул, что Азербайджан все еще выступает за развитие связей со странами, которые нацелены на равноценное и взаимовыгодное сотрудничество.

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