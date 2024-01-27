Ф.Гусейналиев: Сепаратисты вынудили армян Карабаха покинуть регион

Азербайджан готов предоставить абсолютно все права проживающим в Карабахе армянам, однако многие уезжавшие заявляли, что лидеры сепаратистов их вынудили покинуть этот регион.

Азербайджан готов предоставить карабахским армянам те же права, что и остальной части населения страны. Однако многие из них после антитеррористических мероприятий 19-20 сентября, несмотря на отсутствие непосредственной опасности их жизни и безопасности, приняли решение уехать под давлением угроз и запугивания со стороны представителей сепаратистского режима.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил в эфире украинского Daily Europe Online.

По словам Ф. Гусейналиева, сепаратисты запугивали армян Карабаха, что они не смогут жить в Азербайджане, что им угрожает расправа и уничтожение, хотя в действительности ничего подобного не происходило.

Директор Report также отметил, что, несмотря на многочисленные призывы и угрозы лидеров сепаратистов, многие армяне все же решили не покидать Карабах.

"Есть кадры, на самом деле, очень много кадров, когда азербайджанские пограничники и полицейские обеспечивали уезжающих армян водой, едой, потому что там [на дороге из Ханкенди в Армению] создалась многокилометровая пробка. Дорога не могла пропустить такое число выезжающих за короткий период. Но абсолютно всем обеспечивался свободный выезд,... были задержаны лишь несколько глав сепаратистов", - сказал он.

Ф.Гусейналиев подчеркнул, что на протяжении всего карабахского конфликта Азербайджан сталкивался с давлением на многих международных площадках, и последняя резолюция ПАСЕ о лишении права голоса азербайджанской делегации стала вершиной цинизма.

"В самой резолюции даже отмечается, в том числе, несколько пунктов, касающихся ситуации с правами человека. Также утверждается, будто Азербайджан насильно изгнал со своей территории армян, проживавших в Карабахском регионе. Хотя абсолютно ничего подобного не произошло. Азербайджан в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре 2023 года обеспечил полный суверенитет над своей территорией", - отметил он.

По его словам, никакая третья сторона не смогла обеспечить сближение азербайджанской и армянской общин для решения данного конфликта и возможности сесть за стол переговоров с целью обеспечения стабильности и процветания региона Южного Кавказа.