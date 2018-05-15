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    Ежегодно Азербайджан посещают 17 тысяч граждан Кувейта

    Адель аль-Харафи: Между Кувейтом и Азербайджаном налажены исключительные отношения

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Между Кувейтом и Азербайджаном налажены исключительные отношения и сотрудничество в ряде сфер.

    Как передает Report, об этом заявил государственный министр по связям Нацассамблеи Кувейта Адель аль-Харафи на церемонии празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики в посольстве Азербайджана.

    По его словам, ежегодно Азербайджан посещают 17 тысяч граждан Кувейта, что делает республику привлекательным туристическим объектом.

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