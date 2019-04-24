Немецкий депутат: Евросоюзу постоянно нужен такой партнер, как Азербайджан

"Не только сейчас, но и со времен распада бывшего СССР Азербайджан был одной из стран, интересной Европе для постоянного партнерства. Евросоюз, в частности Германия, в своих внешних приоритетах намерены постоянно развивать на новых уровнях всестороннее партнерство с Азербайджаном".

Об этом европейскому бюро Report заявил немецкий депутат, пресс-секретарь Партии независимых демократов Марсел Луте (Marsel Luthe).

Он сказал, что просто следует выполнять работы для достаточного знакомства германского общества с Азербайджаном, и есть достаточно работ, которые следует выполнить в данном направлении азербайджанскому лобби.

По его словам, двусторонние интересы в нынешних отношениях между Германией и Азербайджаном в ряде сфер в ближайшее время дадут положительные результаты.

"Евросоюзу постоянно нужен такой партнер, как Азербайджан. На фоне интересов Европы Азербайджан играет очень большую роль",- подчеркнул М.Луте.