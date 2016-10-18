Евросоюз: За прошедшие 25 лет в Азербайджане наблюдается глубокое развитие

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Европейский Союз поздравил Азербайджан с 25-летием восстановления независимости страны.

Как сообщает Report, в заявлении пресс-службы ЕС отмечается, что за прошедшие годы в Азербайджане наблюдается глубокое развитие.

"ЕС продолжит тесно сотрудничать с Азербайджаном и поддерживать развитие демократических институтов, верховенства закона и экономического благополучия", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в этом году отмечается 25-летие установления отношений Азербайджана с ЕС и 20 лет со дня подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС: "Евросоюз рассчитывает на начало переговоров по новому соглашению с Азербайджаном и на дальнейшее развитие двусторонних отношений в сферах, вызывающих взаимный интерес, в соответствии с принципами недавно пересмотренной политики Европейского соседства, а также международного права".