Евросоюз выразил соболезнования азербайджанскому народу

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Представительство Европейского союза в Азербайджане выразило азербайджанскому народу соболезнования в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку. Об этом Report заявили в пресс-службе представительства ЕС.

"Мы разделяем горе семей погибших и всего азербайджанского народа, и желаем раненым скорейшего выздороления", - заявили в представительстве.

Напомним, 2 марта в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар. Из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре минздрава. В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара обнаружены тела 25 человек. По факту возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной пожара стали неполадки в электросети здания.