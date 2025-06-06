Евросоюз выразил поддержку МУС на фоне санкций США

Евросоюз выразил поддержку МУС на фоне санкций США

Европейский союз решительно поддерживает Международный уголовный суд (МУС).

Как передает Report, об этом заявил в пятницу президент Европейского совета Антониу Кошта, комментируя решение администрации президента США Дональда Трампа о санкциях против четырех судей МУС.

Кошта назвал МУС "краеугольным камнем международного правосудия" и заявил, что его независимость и целостность должны быть защищены.

Белый дом объявил санкции накануне в ответ на выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и на решение о возбуждении дела о возможных военных преступлениях американских войск в Афганистане.