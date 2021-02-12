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Евросоюз выделит странам Восточного партнерства на вакцинацию 40 млн евро

Евросоюз выделит странам Восточного партнерства на вакцинацию 40 млн евро ЕС совместно с ВОЗ реализуют проект, который предусматривает помощь странам Восточного партнерства в сумме 40 млн евро
Внешняя политика
12 февраля 2021 г. 09:56
Евросоюз выделит странам Восточного партнерства на вакцинацию 40 млн евро

Европейский союз совместно с Всемирной организацией здравоохранения реализуют проект, который предусматривает помощь странам Восточного партнерства в сумме 40 млн евро. Деньги пойдут на подготовку реализации и мониторинга развертывания вакцинации от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, подготовка, материально-техническое обеспечение и должное управление являются ключевыми для успешной кампании вакцинации.

"Проект будет охватывать все этапы, обеспечивая введения вакцинации против коронавируса и проведения прививок, а также станет существенным вкладом в укрепление рутинной системы иммунизации", – отметил посол.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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