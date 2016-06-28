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    Евросоюз выделил Азербайджану 7,2 млн. евро на развитие сельских районов

    Проект предусматривает проведение реформ для развития сельского хозяйства регионов

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Европейский союз выделил Азербайджану 7,2 млн. евро в рамках Программы поддержки развития села (RDSP). Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Азербайджане.

    Проект предусматривает проведение реформ для развития сельского хозяйства регионов путем обеспечения продовольственной безопасности, безопасности пищевых продуктов и фитосанитарного контроля.

    В рамках программы ЕС будет осуществлять сотрудничество  с министерством сельского хозяйства Азербайджана, министерством экономики и промышленности, министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством здравоохранения, Государственным комитетом по статистике и др. 

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