Евросоюз выделил Азербайджану 7,2 млн. евро на развитие сельских районов

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Европейский союз выделил Азербайджану 7,2 млн. евро в рамках Программы поддержки развития села (RDSP). Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Азербайджане.

Проект предусматривает проведение реформ для развития сельского хозяйства регионов путем обеспечения продовольственной безопасности, безопасности пищевых продуктов и фитосанитарного контроля.

В рамках программы ЕС будет осуществлять сотрудничество с министерством сельского хозяйства Азербайджана, министерством экономики и промышленности, министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством здравоохранения, Государственным комитетом по статистике и др.