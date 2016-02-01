Евросоюз выделил Азербайджану 3,5 млн. евро на реализацию программы в сфере миграции

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Как известно ЕС подписал с Азербайджаном важное соглашение о реадмиссии. Это показывает, что между Баку и ЕС этот вопрос долгое время будет оставаться приоритетным".

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Малена Мард на презентации "Пособия о европейском законодательстве по вопросам убежища, границы и иммиграции", переведенного на азербайджанский язык.

По ее словам, ЕС плодотворно работает с многими государственными структурами, министерствами, агентствами в вопросах регулирования миграции: "ЕС до 2017 года выделил Азербайджану 3,5 млн. евро на реализацию программы по регулированию миграционных процессов в Азербайджане".

Она также отметила, что из выделенных средств ЕС передаст Государственной пограничной службе страны оборудование на 400 тыс. евро для повышения уровня управления вопросов миграции: "Реализуемые сегодня мероприятия являются частью осуществляемого в рамках сотрудничества между ЕС и Азербайджаном проекта, направленного на урегулирование миграционных вопросов. В рамках второй фазы проекта, в Азербайджане будут проводиться тренинги и прочие мероприятия".