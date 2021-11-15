О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евросоюз представит пакет экономической помощи странам Восточного партнерства

Евросоюз представит пакет экономической помощи странам Восточного партнерства Европейский союз подготовил пакет экономической помощи, предназначенный для стран Восточного партнерства.
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 14:03
Евросоюз представит пакет экономической помощи странам Восточного партнерства
0 : 00
0 : 00

Европейский союз подготовил пакет экономической помощи, предназначенный для стран Восточного партнерства.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

По его словам, документ будет представлен 15 декабря на саммите стран Восточного партнерства: "Надеемся, что этот важный пакет поможет странам Восточного партнерства восстановить свою экономику после кризиса. Задача состоит в том, чтобы проводить реформы, бороться с коррупцией и организованной преступностью, поощрять верховенство закона".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU to offer package of economic assistance to EaP countries
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrinə iqtisadi yardım paketi təqdim edəcək

Самое важное

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi