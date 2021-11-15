Евросоюз представит пакет экономической помощи странам Восточного партнерства

Европейский союз подготовил пакет экономической помощи, предназначенный для стран Восточного партнерства.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.
По его словам, документ будет представлен 15 декабря на саммите стран Восточного партнерства: "Надеемся, что этот важный пакет поможет странам Восточного партнерства восстановить свою экономику после кризиса. Задача состоит в том, чтобы проводить реформы, бороться с коррупцией и организованной преступностью, поощрять верховенство закона".