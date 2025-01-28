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Евросоюз активизировал наблюдения в направлении Зангилана

Евросоюз активизировал наблюдения в направлении Зангилана Наблюдательная миссия Европейского Союза (ЕС), размещенная на границе Армении с Азербайджаном, активизировала свою деятельность в направлении Зангиланского района.
Внешняя политика
28 января 2025 г. 13:00
Евросоюз активизировал наблюдения в направлении Зангилана

Наблюдательная миссия Европейского Союза (ЕС), размещенная на границе Армении с Азербайджаном, активизировала свою деятельность в направлении Зангиланского района.

Согласно кадрам, оказавшимся в распоряжении Report, автоколонна миссии ЕС движется к условной границе между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии.

Отметим, что Азербайджан неоднократно выражал недовольство в связи с деятельностью миссии, заявляя, что она работает без согласования с Баку.

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Версия на английском языке ФотоEU mission intensifies monitoring in Zangilan's direction
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa İttifaqı Zəngilan istiqamətində müşahidələrini aktivləşdirib - VİDEO

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