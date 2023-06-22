Европейский суд отклонил иск против Азербайджана в отношении двух военнослужащих Армении

21 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении о введении временной обеспечительной меры против Азербайджана в связи с двумя армянскими военнослужащими, обвиняемыми в терроризме, незаконном пересечении государственной границ

21 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении о введении временной обеспечительной меры против Азербайджана в связи с двумя армянскими военнослужащими, обвиняемыми в терроризме, незаконном пересечении государственной границы и других преступлениях.

Об этом сообщил Report заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

По его словам, Армения в своем требовании утверждала, что два вышеупомянутых военнослужащих якобы подверглись в Азербайджане обращению, противоречащему статьям 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток) Европейской конвенции по правам человека.

"В связи с этим азербайджанская сторона представила соответствующие аргументы и доказательства о том, что права армянских военнослужащих, охраняемые Европейской конвенцией, надлежащим образом обеспечены, нет угрозы их жизни и здоровью.

Основываясь на позиции азербайджанской стороны, в соответствии с Правилом 39 Регламента Европейского суда ЕСПЧ отклонил обращение Армении о применении временной обеспечительной меры против Азербайджана", - отметил Ч.Аскеров.