Европейский суд обнародовал статистику по Азербайджану за 2020 год

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 74 решений по Азербайджану.

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 74 решения по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2020 год".

Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было принято на рассмотрение 525 заявлений по Азербайджану. 360 были отклонены, по 74 делам были вынесены решения.

По сравнению с 2019-м годом количество принятых на рассмотрение ЕСПЧ дел касательно Азербайджана выросло. Для сравнения, в 2019 году было принято на рассмотрение 397 заявлений по Азербайджану, 427 - были отклонены, по 56- ЕСПЧ вынес решения.

На стадии коммуникации с правительством Азербайджана в 2020 году находились 159 дел.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году.