Европейский Союз: Упрощение выдачи лицензий важно для развития Азербайджана

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Упрощение выдачи лицензий очень важно для экономического развития страны".

Как сообщает Report, об этом заявила сотрудник представительства Европейского Союза в Азербайджане Александра Нерисану.

По ее словам, в последние годы были проведены исследования касательно экономической ситуации и бизнес-среды в Азербайджане, вывод был таков, что в стране продолжаются работы по осуществлению услуг в сфере бизнеса посредством ASAN xidmət: "Эти меры поддерживаются правительством на высоком уровне. Система ASAN xidmət очень важный компонент для экономического развития страны".

Дипломат ЕС подчеркнул, что правительство Азербайджана предпринимает шаги по расширению возможностей реализации принципа единого окна в сфере оказываемых государственными органами услуг.

Он отметил, что проделанные работы направлены на упрощение возможностей граждан обращаться в государственные органы, борьбу с коррупцией и обеспечение прозрачности в документации.