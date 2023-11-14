Депутат: Европейский Союз повторяет 30-летнюю игру ОБСЕ

Недавнее заявление верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля показывает, что сегодня ЕС повторяет игру, которую ОБСЕ вела на протяжении 30 лет.

Недавнее заявление верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля показывает, что сегодня ЕС повторяет игру, которую ОБСЕ вела на протяжении 30 лет.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

"Мы знали, что многие не смогут переварить нашу победу. Сказанное Боррелем – очевидное проявление этого. На мой взгляд, их проблема заключается в неспособности осознать реальность. Они должны понять, что им не удалось вынудить нас смириться с оккупацией наших земель, сломить нашу волю. И сегодня то, что говорится устами Борреля, для нас не имеет никакого значения", - отметил депутат.

По словам Э. Аллахвердиева, заявление Борреля является логическим продолжением деятельности "разведывательной миссии", которую Европа внедрила в Армению под вывеской "наблюдательской".

"Уже все понимают, какие цели они преследует в Армении на самом деле. Думаю, там, где надо, тоже делают выводы из этой политики, направленной на полное вытеснение России из Армении и нейтрализацию влияния Ирана в регионе. В любом случае проигравшей опять окажется Армения. Азербайджан на протяжении многих лет предупреждал ее об этой ситуации. Однако похоже, что Армения намерена продолжать исполнять роль, которую она с энтузиазмом играла на протяжении всей своей истории. То, что она делала для России в течение двух столетий, сегодня делает для Европы. Эта страна, этот народ не может жить самостоятельно и, как видно, не хочет. Передача Армении оружия французского производства рассчитана, среди всего прочего, на вывод этой страны из-под контроля ОДКБ. Ну а против кого направлен этот демарш, естественно, известно", - подчеркнул азербайджанский депутат.

"На предложения, направленные Азербайджаном Армении относительно заключения мирного соглашения, до сих пор не получен ответ. Однако очередные предложения Азербайджана по делимитации границ являются очевидным свидетельством того, что мы привержены миру и намерены после его установления начать региональное сотрудничество. На фоне всего этого понятно, почему Европа начала бить тревогу и вооружать Армению. Видимо, у Европы есть незавершенные дела, и во главе этого процесса стоит макроновская Франция", - заявил он.

Э.Аллахвердиев подчеркнул, что такое поведение структур Евросоюза, основанное на двойных стандартах, свидетельствует о шагах Запада против мира и стабильности на Южном Кавказе: "Запад словно хочет запутать ситуацию в регионе руками Армении. Но пусть они не забывают, что это может привести к краху Армении как государства. Мы видели это на примере нескольких странах. Сирия превратилась в военное болото. Украина, к сожалению, находится в такой ситуации уже два года. С этой точки зрения выбор руководства Армении не сулит ничего позитивного".