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    Федерика Могерини: Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

    Статус-кво конфликта неустойчив

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. 

    Как сообщает Report, об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    Верховный представитель ЕС отметила, что "Европейский Союз не признает Нагорный Карабах". 

    "Статус-кво конфликта неустойчив", - заявила Могерини, призвав стороны к мирному урегулированию конфликта путем переговоров.

    Ф.Могерини отметила, что нагорно-карабахский вопрос остается приоритетом для ЕС.

    Она отметила, что ЕС поддерживает усилия Минской группы в плане урегулирования и отметила важность реализации мер по построению доверия между сторонами конфликта. 

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