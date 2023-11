Европейские правозащитники призывают спецдокладчика ООН к справедливости

В Ереване 23 ноября состоялась пресс-конференция специального докладчика ООН по вопросам содействия установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения Фабиана Сальвиоли по итогам визита в Армению, организованного армянской диаспорой.

Как сообщает Report, на пресс-конференции не прозвучало ни одного вопроса по поводу сотен тысяч жертв 30-летней армянской агрессии против Азербайджана, ведь визит проходил по заранее намеченной пропагандисткой программе и даже на саму пресс-конференцию доступ журналистов был строго ограничен.

Однако организованный армянской диаспорой визит в Армению специального докладчика ООН не прошел мимо внимания европейских правозащитных организаций.

Так, международная коалиция "Ходжалы: признание ради примирения" в лице ее представителя, президента Итальянской федерации по правам человека Антонио Станго направила на имя спецдокладчика запрос под названием "Ходжалы – восторжествует ли правосудие переходного периода?".

В своем запросе коалиция вносит ясность в вопрос о том, почему сегодня так важно признание преступления в Ходжалы. В частности, отмечается, что именно синдром Ходжалы, самого жестокого насилия против мирного населения за весь карабахский конфликт, наследие безнаказанности за военные преступления и рационализация массовых убийств гражданских лиц привели в Армении к пропаганде расистских идей и нарративов этно-националистической исключительности.

"Коалиция "Ходжалы: признание ради примирения" потребовала у докладчика ООН поднять и добиться ответов на конкретные вопросы: Какие конкретные меры были предприняты властями Армении, чтобы пролить свет на Ходжалинскую резню? Были ли привлечены к ответственности за преступления, связанные с грубым нарушением международного гуманитарного права, виновники Ходжалинской резни? Какие шаги может предпринять нынешнее правительство, чтобы принести извинения жертвам Ходжалинской резни?

Отметим, что коалиция "Ходжалы: признание ради примирения" создана в ноябре прошлого года в ходе мероприятия по вопросам переходной справедливости в женевском центре ООН европейскими организациями в сфере защиты прав человека: Координационным объединением Ассоциаций за свободу совести (Франция), Будапештским центром по предотвращению геноцида и массовых убийств, Итальянской федерацией по правам человека, Европейской ассоциацией EMISCO, Ассоциацией "Матери Сребреницы", а также рядом видных правозащитников.