Европарламент ратифицировал договор ЕС с Молдавией

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Европарламент ратифицировал соглашение об Ассоциации между Молдавией и Европейским союзом.

За его ратификацию проголосовали 535 депутатов, 94 – высказались против.

Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован парламентами всех 28 стран-членов ЕС. Однако несмотря на это, решением совета ЕС он вступил в силу 1 сентября - чтобы Молдавия получила возможность воспользоваться как можно скорее экономическими привилегиями, которые предусматриваются Соглашением об Ассоциации, сообщает Report со ссылкой на радиостанцию "Свобода".

Соглашение об Ассоциации направлено на создание более тесных политических связей и устранение препятствий в торговых отношениях между ЕС и Молдавией.