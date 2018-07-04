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    Европарламент принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Европарламент принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана. 

    Как сообщает Report, в документе выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.  

    В резолюции также содержится специальный пункт о беженцах и вынужденных переселенцах и выражается призыв поддержать усилия органов власти в направлении поддержки многочисленных беженцев, вынужденных переселенцев и гражданских лиц, проживающих в зонах конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана.

    В документе подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим партнером Евросоюза в сфере энергетики. 

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